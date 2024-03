Terni: i valori dello sport per formare i giovani. C’è ‘Spazio civico di comunità’

Presentata ufficialmente giovedì mattina in Comune, a Terni, l’iniziativa ‘Spazio civico di comunità’ promossa dal Ministero per lo sport e i giovani attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con Sport e Salute Spa. A Terni il progetto, rivolto a giovani dai 14 ai 34 anni, prevede numerose attività gratuite – sportive e non – presso gli spazi della parrocchia di San Paolo Apostolo, in viale Rossini. Chiare le finalità sociali e formative, con la volontà di aggregare le persone in un contesto sano e secondo i principi del rispetto reciproco e del fairplay. A Terni l’attività è iniziata lo scorso 12 febbraio – andrà avanti per due anni – con capofila la società sportiva dell’Olimpia Thyrus San Valentino e in sinergia con l’Asd Pgs Bosico Volley e Basket, l’Asd Don Bosco Bosico Calcio 1946, Comune di Terni, parrocchia di San Paolo e coop sociale Actl. Per Sandro Corsi, presidente di Actl e dell’Olimpia Thyrus, «l’obiettivo è la crescita armonica delle giovani generazioni, da rendere consapevoli e proattive, valorizzando valori quali l’inclusione, la condivisione, il fairplay da attuare in ogni contesto della vita e sarà promosso lo sviluppo della consapevolezza di sé. Ci piacerebbe che l’idea di questo spazio civico possa essere considerata una sperimentazione volta a favorire e promuovere il protagonismo dei giovani e a educare attraverso lo sport anche in altri contesti cittadini». Alle associazioni si affianca l’impegno di volontari e professionisti per dare vita ad un programma di attività che, oltre allo svago e al divertimento, punta alla crescita sociale di tutta la comunità, trainata dalla forza propulsiva dei giovani. Le attività sportive proposte sono calcio, pallacanestro, pallavolo, percorsi di empowerment riservati a maggiorenni con l’affiancamento di tecnici sportivi. Le attività extra sportive, invece, prevedono il supporto scolastico, percorsi di learning by doing per maggiorenni, punto di ascolto, FairPlayLab, laboratori artistico-espressivi, UrbanLab – laboratorio ambiente urbano.

