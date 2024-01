Terni: il cimitero della comunità musulmana è realtà. «Grande segno di fratellanza»

È stata inaugurata mercoledì mattina nel cimitero di Collescipoli, a Terni, l’area dedicata alla sepoltura dei defunti di fede islamica. Presenti rappresentanti delle comunità musulmane di Terni, Corciano, Perugia e Rieti, del Comune di Terni e rappresentanti delle forze dell’ordine. «La nostra comunità vi è grata – ha detto Moham Lamghari, uno dei primi Imam di Terni rivolgendosi alle autorità – perché questo è un segno di grande fraternità e collaborazione. Siamo felici per questo risultato, raggiunto in tempi molto brevi dall’insediamento della nuova amministrazione comunale, e come Imam il nostro sforzo di educare la comunità ad una migliore etica, proseguirà in maniera sempre più capillare». Per il vice sindaco di Terni Riccardo Corridore, intervenuto insieme all’assessore Mascia Aniello, si tratta di «un atto dovuto perché la politica dell’integrazione e della partecipazione è uno dei nostri pilastri. Quanto attuato è una giusta risposta alle comunità musulmane che vivono sul nostro territorio, per un’integrazione sempre maggiore».

