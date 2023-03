Terni, il subbuteo per l’inclusione sociale

La pratica del subbuteo per l’inclusione sociale. Accade grazie alla collaborazione tra la polisportiva Baraonda del presidente Mauro Nannini ed il Subbuteo Club Terni 2014 Waspa di Marco Perotti.

Il gioco

Sei ragazzi della Baraonda hanno iniziato a giocare incontri di subbuteo alla polisportiva Boccaporco di Terni, la domenica mattina alle 10. «Il calcio in miniatura si basa soprattutto sul ragionamento, manualità, rispetto delle regole e rispetto per l’avversario mettendo in risalto l’aggregazione, la socializzazione, l’inclusione sociale e l’amicizia tra gli individui», viene sottolineato. «Ho sempre creduto – spiega Perotti – che questo gioco sport possa unire le persone di ogni estrazione sociale e non solo in momenti di vera socializzazione».