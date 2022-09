Terni, in piazza San Francesco va in scena ‘Gli Edicolarti’

In piazza San Francesco a Terni, la storica edicola diventerà un punto di incontro per fare, vedere, ascoltare l’arte in tante forme. Dal 15 al 18 settembre – in concomitanza con Umbria Jazz Weekend – Lo Zoo di Simona presenta ‘Gli Edicolarti’.

«L’idea dell’edicola è stata una folgorazione – racconta l’organizzatrice – un’attrazione naturale verso un luogo raccolto, pubblico e pieno di memoria che evoca informazione, chiacchiere, pause, scambi. L’edicolante, soprattutto in una città piccola come Terni, è un po’ quell’essere che tutto sa, del presente ma anche un po’ del futuro. È colui che detiene la conoscenza, al quale si chiede, con il quale si parla. Ma quando l’edicolante condensa arte, teatro, scultura e poesia, che cosa diviene?». Lo Zoo di Simona vede la partecipazione straordinaria di Stefano de Majo che ogni sera alle 19 farà teatro dell’edicola e di Antonino Dastoli che alle 21 la renderà luogo di poesia e arte con le sculture in cartapesta di Leonardo.