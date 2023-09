Terni, in via Roma si punta sul mondo delle due ruote per i più piccoli

di S.F.

Il mondo delle ruote e Terni, c’è chi prova in centro a lanciare una nuova attività. Vale a dire un imprenditore perugino che, nel mese di ottobre, tenterà di far prendere piede a Garage67: si punta sui più piccoli.

Il curioso tentativo

Difficile non notare i preparativi in corso lungo una delle principali vie della città, spesso segnata da chiusure commerciali negli ultimi anni. In questo caso non c’è di mezzo il settore alimentare, tutt’altro: si tratta di un negozio per la vendita/affitto di mezzi – senza targa e con tutti gli accorgimenti del caso per i bimbi – per una fascia di età che va dai 3 ai 13 anni. Bene, ma l’obiettivo di tutto ciò? «Vedo che i ragazzi – spiega Marco, il titolare – sono attaccati ai social, ai telefonini e alla playstation. È un modo per far conoscere un po’ il mondo dei motori a loro e ovviamente ai genitori. Qui si parla di ‘moto-giocattolo’ perché in centro a Terni è vietato vendere le Vorrei che diventasse una sorta di punto di aggregazione in tal senso, un punto di ritrovo ed un’alternativa rispetto al calcio o al nuoto». Funzionerà? Tentativo lanciato.