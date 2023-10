Terni: in viaggio sul Rato con 3 chili di cocaina. Arrestati in due dalla Stradale

Due giovani cittadini francesi, il 34enne A.M.B. e il 18enne A.D.L., sono stati arrestati dalla polizia Stradale di Terni lo scorso 25 settembre lungo il raccordo Terni-Orte, nel territorio comunale di Narni. I due giovani sono stati trovati in possesso di 2 chili e 940 grammi di cocaina, nascosti all’interno della ruota di scorta della loro auto, una Mercedes classe C220. I due sono stati tradotti nel carcere di Terni, a disposizione del pm Andrea Claudiani, e il gip di Terni all’esito della covalida, ha inteso confermare per entrambi la custodia cautelare in carcere. Il 34enne è difeso dall’avvocato Iuri Fucili ed il 18enne dal collega Alessandro Lardori. Una volta fermati – riporta una nota della polizia Stradale ternana, coordinata dalla dirigente Luciana Giorgi – i due giovani francesi hanno spiegato di essere partiti per una vacanza e di avere una certa fretta di raggiungere la destinazione. Spiegazione che non ha affatto convinto il personale della Stradale di Terni e che, unita ad un palese nervosismo, ha portato alla perquisizione accurata del mezzo. Fino alla clamorosa scoperta, ovvero quasi 3 chili di cocaina purissima nella ruota di scorta: la droga era confezionata in ovuli suddivisi in undici grossi involucri di plastica. Nel bracciolo del sedile posteriore gli agenti hanno trovato anche 4.420 euro in banconote da 20 euro, all’interno del borsello di uno dei due fermati, altri 5.440 euro. Tutto è finito sotto sequestro e i due giovani, in carcere.

