Terni, incendio a San Carlo: bruciano decine di ulivi e una vigna

L’incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di martedì nella zona di San Carlo ‘alta’, a Terni. Una zona impervia su cui sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Terni con più mezzi. Letteralmente ‘in fumo’ un centinaio di piante d’ulivo e un piccolo vigneto, il tutto di proprietà privata. Accertamenti sono in corso da parte del 115 per individuare le cause del rogo che, piuttosto esteso, ha causato danni importanti. Dopo lo spegnimento, è scattata la bonifica. Le fiamme hanno anche lambito una pensione per animali che si trova in zona, fortunatamente senza ulteriori conseguenze.

