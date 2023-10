Terni: ingegneri e appassionati di swing. La solidarietà è tutta per la pediatria

LE FOTO

Due poltrone relax per l’assistenza ai piccoli pazienti in degenza sono state donate lunedì mattina al reparto di pediatria, neonatologia e terapia intensiva neonatale dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. La donazione è stata effettuata dall’Ordine degli Ingegneri di Terni, presieduto da Andrea Sconocchia, e dall’Asd ‘The sunny side of the swing’, con i fondatori Marco Bernelli e Francesca Gaviglio.

La raccolta fondi

Il 15 dicembre 2022, durante la cena per la premiazione dei propri iscritti, l’Ordine degli Ingegneri aveva sostenuto la raccolta fondi promossa dall’Asd di ballo ‘The sunny side of the swing’ attraverso la socia e ingegnere Federica Perugini. Il fundraising era destinato all’ospedale di Terni per l’acquisto di apparecchi medicali. L’Ordine, durante l’evento, grazie alla partecipazione di alcuni dei propri iscritti, ha aiutato l’associazione nella raccolta. I fondi raccolti ammontano ad una cifra totale di 1.600 euro. Il lavoro di coordinamento e di aiuto fra l’associazione e l’Ordine degli Ingegneri, nella figura dell’ingegner Gianni Fabrizi, tesoriere dell’Ordine e dirigente ingegnere della struttura tecnico patrimoniale dell’ospedale di Terni, ha permesso l’acquisto delle due poltrone in accordo con la primaria del reparto di pediatria, dottoressa Federica Celi, e con l’azienda ospedaliera stessa.