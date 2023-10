Terni: intitolata al professor Domenico Schillaci la rotatoria Di Vittorio/Giovanni XXIII – Le foto

È stata intitolata alla memoria del professor Domenico Schillaci, la rotatoria posta fra via Di Vittorio e via Giovanni XXIII, a Terni. La cerimonia si è tenuta venerdì mattina alla presenza del vice sindaco Riccardo Corridore, degli assessori comunali Marco Iapadre e Viviana Altamura e altri amministratori, delle forze dell’ordine, del personale degli uffici comunali coinvolti nell’intitolazione, dei familiari e degli amici del docente e degli alunni e insegnanti della scuola ‘Benedetto Brin’. Il vice sindaco Corridore ha ricordato con emozione la figura di Schillaci, originario di Villabate (Palermo), primo preside della ‘Benedetto Brin’ e noto a tutti per la sua personalità, la profondità del pensiero e la capacità di innovare – sue alcune intuizioni legate alle introduzione delle tecnologie nella scuola – pur nel solco della tradizione. Un applauso ha accompagnato lo svelamento delle targhe apposte nei pressi della rotatoria, con la figlia del professore – Maria Luce Schillaci – che ha ringraziato tutti, anche gli ex amministratori – come Federico Brizi – che negli anni si sono impegnati per portare a compimento il percorso di intitolazione.

LE FOTO