Terni: investito in viale dello Stadio, è in prognosi riservata

È in prognosi riservata il giovane di origini straniere – privo di documenti al momento del sinistro – investito da un’autovettura Ford Fiesta nel tardo pomeriggio di venerdì, intorno alle ore 19, in viale dello Stadio a Terni. Il sinistro è avvenuto in un punto piuttosto buio della zona, l’attraversamento pedonale posto fra la rotatoria dello stadio e i semafori di viale Prati/Aleardi, direzione Obelisco. Il giovane, che avrebbe riportato lesioni serie alla testa e in altre parti del corpo, è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Sul posto, per i rilievi volti a ricostruire la dinamica dell’accaduto, si sono portati i carabinieri della Compagnia di Terni.

Condividi questo articolo su