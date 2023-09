Terni, Irene Grandi incanta a Villalago: «Una grande sfida vinta, emozionante»

È andata in soffitta con un grande successo l’undicesima edizione del Tributo Sergio Endrigo. A chiuderlo l’esibizione di Irene Grandi a Villalago di Piediluco nella serata di mercoledì.

Omaggio ed emozioni

«Una serata finale – commenta il direttore artistico Michele Rossi, dell’associazione Terni Città Futura – ricca di emozioni, con una splendida esibizione di Irene Grandi nella suggestiva cornice di Villalago. La cantante toscana ha omaggiato il maestro istriano con grande calore e un sincero coinvolgimento. Si è trattato di un evento impegnativo nella sua realizzazione, fatica ripagata da una grande partecipazione di pubblico. Una grande soddisfazione quella di riportare la grande musica in un luogo troppo a lungo dimenticato e in attesa di una rinascita. Una grande sfida che possiamo dire di aver vinto al netto delle tante difficoltà e dei disagi che avrebbero fatto desistere anche gli organizzatori più avvezzi. Per una sera Villalago ha rivissuto la magia dei suoi giorni migliori, quando era un luogo mitico della cultura musicale, qualcosa che le nuove generazioni non hanno mai potuto apprezzare. Ci auguriamo che questo nostro tentativo di regalare una serata unica sia stato apprezzato. Un grande ringraziamento va a tutti quelli che hanno supportato l’organizzazione, a partire dai partner tecnici, alle aziende eno gastronomiche che hanno allestito il buffet pre concerto, che ha richiesto un grande impegno e comprendiamo come nonostante gli sforzi possano esserci stati momenti di confusione, ma con prodotti di grande qualità e in quantità impegnative. Questo evento – conclude – è stato possibile grazie all’ eccezionale abnegazione di tanti volontari, che hanno messo a disposizione il loro tempo e impegno senza il quale non sarebbe stato possibile realizzare questa serata. Grazie alle molte collaborazioni e al grande impegno siamo arrivati alla realizzazione di undici edizioni del Tributo Sergio Endrigo, cosa resa possibile dal fatto che tanti abbiamo creduto nel tempo nella nostra iniziativa ed è questo che ci sprona a proseguirla nel futuro, crescendo e migliorando con l’esperienza e il calore del pubblico».