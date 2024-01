Terni, la ‘Corsa della Befana’ e l’iniziativa per i piccoli delle case famiglia – Fotogallery

Meteo non favorevole ma in ogni caso buona partecipazione per la 40° ‘Corsa della Befana’, l’evento di inizio anno organizzato dall’Amatori Podistica Terni per le vie del centro. Con tanto di concorso per premiare la befana più originale. La partenza c’è stata alle 10 da piazza Solferino. Poco dopo, alle 10.35, da piazza Ridolfi è invece scattata l’altra iniziativa di giornata per il 6 gennaio, a firma dell’assessorato al welfare: la consegna delle calze in e-bike e scopa ai bambini – ospiti di case famiglia e strutture di assistenza – con la collaborazione dell’associazione San Martino Impresa Sociale, Caritas diocesana, Laboratorio I.d.e.a. ed Idea ride bike sharing Marmore. A pedalare anche gli assessori Viviana Altamura e Mascia Aniello.

