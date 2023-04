Esibizione british in arrivo nell’estate ternana all’anfiteatro romano nell’ambito di ‘Baravai – Degustazioni musicali’. Il 22 luglio sarà protagonista in città la cantautrice – blues, rock, indie pop – inglese Anna Calvi: per lei, 42enne di Twickenham, sarà una delle tre tappe italiane. Le altre sono previste a Rimini il giorno successivo ed a Torino il 26 agosto.

