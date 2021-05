Terni, la gioielleria Mandoloni festeggia 50 anni di attività

Festa grande sabato mattina in via della Bardesca, a Terni, per i 50 anni della gioielleria Mandoloni. Fondata dal ‘patron’ Franco nel 1971, nel corso del tempo l’attività ha saputo guadagnare la stima, la fiducia e l’apprezzamento dei ternani. Un’ascesa che non si è fermata grazie anche all’impegno del figlio Alessandro, nel frattempo subentrato nella gestione del negozio che, dopo i primi anni in via Curio Dentato, dal 1978 ha trovato posto nell’attuale ‘casa’ di via della Bardesca. Lì, sabato mattina, gli amici si sono ritrovati per celebrare l’importante anniversario, guardando come sempre al futuro.

