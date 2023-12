Terni, la nuova sfida di Lorenzo Barone: bici, sci, slitta e kayak da Flensburgo a Vardø

Una ‘pedalata’ da 1.600 chilometri dalla Germania alla Norvegia. Poi 750 in sci con passaggio anche in Svezia e, per non farsi mancare nulla, 1.000 in kayak per arrivare nella città più orientale della Norvegia, ovvero Vardø: è la nuova sfida del viaggiatore di San Gemini Lorenzo Barone che, dopo le imprese degli ultimi anni, ha deciso di ripartire per una nuova avventura in terra scandinava. Lunedì 18 il primo trasferimento da Bologna a Monaco di Baviera, quindi a ridosso lo spostamento per raggiungere il luogo di partenza del progetto, Flensburgo.

La motivazione

Lorenzo trasporterà gli sci sulla bicicletta durante tutta la prima parte del tracciato, ai confini con il Circolo Polare Artico. «A inizio gennaio – ha spiegato via social – con pochissime ore di luce a disposizione, conto di iniziare a percorrere i 750 chilometri con gli sci e la slitta dividendoli in quattro tappe, la più lunga di circa 380 km senza centri abitati». Il viaggio in kayak inizierà nel nord delle isole Lofoten: «Partirò da lì perché ci abita un signore che ha messo in vendita il suo kayak e che quando gli ho scritto mi ha promesso di tenerlo da parte per me in un capannone fino al mio arrivo». Lorenzo considera l’ultimo tratto il «cuore» del progetto: «Negli ultimi due anni le minime di febbraio nella zona di partenza in kayak hanno toccato anche i -26/-28°C quindi non sarà facile gestire l’acqua che mi arriverà addosso a certe temperature, soprattutto le mani». Altro tentativo di impresa in arrivo per il giovane dunque: «Nell’ultimo anno ho rivalutato il mio concetto di avventura ed ho capito che non è realmente importante il ‘dove’ ma il ‘come’». Non resta che attendere per l’esito.