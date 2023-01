Terni: la pioggia isola i residenti. Bambina a scuola grazie al 115

Condividi questo articolo su

















Ancora disagi per i residenti di località Castelluccio – alle porte di Terni, a due passi dall’abitato di San Carlo lungo la statale Flaminia – a causa del torrente Tescino. Le piogge intense cadute fra la notte e la mattinata di lunedì hanno infatti aumentato la portata del corso d’acqua, isolando nuovamente i residenti. Per lasciare le proprie abitazioni, a fonte di necessità stringenti, nella mattinata di lunedì è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Terni con i mezzi 4×4 in dotazione. In particolare il personale del 115 ternano ha consentito ad una bambina – accompagnata dalla madre – di potersi recare regolarmente a scuola.