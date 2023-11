Terni: la rimpatriata è nel segno della Dinamo Borgo Bovio. «Serata splendida»

LE FOTO

Magari i più giovani – e ci sta – non hanno idea di cosa abbia rappresentato. Ma la Dinamo Borgo Bovio è stata una gloriosa società calcistica, polisportiva per la precisione, della città di Terni. E i ‘ragazzi’ che fra la metà degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 hanno calcato il campo in puzzolana di via Puglie, guidati da un maestro di calcio come Mauro Chiavolini che li ha condotti attraverso tutte le squadre giovanili della società rossoverde, si sono ritrovati a cena giovedì grazie all’iniziativa messa in piedi da uno di loro, Gianluca Mariotti. E la serata è stata di quelle belle, piena di ricordi, amicizia e risate. Non tutti erano presenti e qualcuno, purtroppo, se n’è andato qualche anno fa. Ma lo spirito e la riuscita dell’evento – suggellato dalle maglie dell’epoca e dalla torta ‘made in Belli’ – sono indiscutibili. «E’ stata un’iniziativa splendida – dice Mauro Chiavolini -, in qualche caso ho faticato a riconoscere i miei ‘ragazzi’. Che al tempo portavano i capelli lunghi e oggi tutti corti (per chi li ha ancora, ndR) ma fra lacrime e risate è stato qualcosa di unico. Complimenti a Gianluca, complimenti a tutti e forza Dinamo!».