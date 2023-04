Terni: la ‘squadra’ che sostiene Kenny si presenta

Tre liste per un totale di 88 candidati. La coalizione che sostiene la candidatura di Josè Maria Kenny a sindaco di Terni si è ufficialmente presentata ieri pomeriggio, con il professore universitario che ha anche snocciolato punto per punto il programma amministrativo. Oltre quella del Pd, ‘svelata’ ufficialmente sabato, ci sono le liste Civici di Sinistra e Verdi (che ha al proprio interno anche il Partito Socialista Italiano, l’Alleanza Verdi-Sinistra e Pacifica Ecologista Femminista) e Kenny Innovare per Terni, lista che raccoglie diverse persone vicine al docente di origini argentine e conta anche candidati di Azione. A coordinare gli interventi è stato Andrea Terenzi e ciascun rappresentante ha detto la sua. Pierluigi Spinelli (Pd) ha affermato che «le liste ci consentono di offrire alla città una nuova classe politica e dirigente di cui c’è veramente bisogno». Per Alessandra Della Spoletina (Sinistra Italiana – Europa Verde) «non si può continuare a lasciare Terni in mano ad una classe dirigente inadeguata». Per Federico Novelli del Psi «è ora di finirla con populismi e offese, servono idee per far ripartire la città e noi ne abbiamo». Michele Pennoni di Azione ha sostenuto come gli ultimi anni abbiano «regalato uno spettacolo avvilente in consiglio comunale e in giunta, fra cambi di casacca e ‘coltellate’. Noi dobbiamo porre un argine al declino e a una profonda crisi cittadina, partendo dai contenuti e dalla volontà di rinascita che ci anima». Per Francesca Arca (Europa Verde) «Kenny ha avuto il merito di portare a suo tempo la facoltà di ingegneria a Terni e questa azione è pienamente coerente con il suo impegno di uomo, professionista e politico». Grazia Moreschi (Kenny Innovare per Terni), da ex studente del ‘prof’, ha definito Kenny «l’unica figura in grado di dialogare con i giovani, di accoglierli e percepire le loro esigenze. Un uomo caparbio, coraggioso, lungimirante».

LE FOTO