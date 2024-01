PalaTerni, il Comune: «Non abbiamo alcun diritto su questo impianto»

Francesco Romano Bonizi attacca, il giorno dopo l’amministrazione comunale di Terni. Ancora acque agitate sul nuovo palazzetto dello sport dopo ciò che è emerso in merito alla richiesta di organizzazione di un evento nazionale Fesik nella struttura.

GENNAIO 2023, L’INTEGRAZIONE DELL’ACCORDO TRA FONDAZIONE E COMUNE

La non disponibilità

«Comprendiamo le ragioni – mette nero su bianco palazzo Spada – di Francesco Romano Bonizi, che voleva organizzare una manifestazione nazionale al Palaterni. L’ufficio sport e l’assessorato hanno cercato in tutti i modi di trovare una soluzione, fermo restando il proprio limitato raggio di azione. Il Comune di Terni a tal riguardo intende specificare che non ha alcun diritto su questo impianto che è, come da convenzione stipulata nel passato dalla precedente amministrazione, nella piena disponibilità del concessionario per tutti gli aspetti gestionali. Il Comune può solo svolgere una funzione di collegamento tra le legittime richieste che arrivano dalle associazioni sportive e culturali e il concessionario».

LAVORI COMPLETATI AL PALATERNI

Le giornate di utilizzo

Motivo? «Il Comune – come da convenzione che ci siamo trovati a gestire – non ha alcun diritto sulle giornate di utilizzo della struttura, sulle eventuali priorità, sui costi. Al Comune spetta invece una funzione di monitoraggio affinché la struttura non sia oggetto di depauperamento, così come purtroppo avvenuto, sempre nel passato, per altre infrastrutture sportive. La situazione che si è determinata per il Palaterni chiaramente non è riconducibile a questa amministrazione che si trova a doverla fronteggiare anche alla luce delle istanze e delle esigenze del territorio. Ferme restando le nostre competenze, che sono contrattualmente definite, siamo certi che il concessionario arriverà quanto prima a una situazione di maggiore certezza ed operatività, in maniera tale da dare risposte più ampie possibili a tutto il territorio, tenendo nel dovuto conto le manifestazioni che si vogliono organizzare e che abbisognano del Palaterni». Tema sempre ‘caldo’. Da ricordare che la struttura ospiterà a breve il congresso nazionale di AP e, nel mese di marzo, l’incontro di kick boxing tra Marcelo Silva e Mirko Gori.