Terni, lite Alis-Comune sui servizi cascata: 94 mila euro alla società e partita chiusa

Una ‘lite’ per i servizi di supporto ed assistenza turistico-logistica della cascata delle Marmore per attività nel 2018. La partita si chiude a distanza di cinque anni e ha coinvolto l’Alis – all’epoca mandataria dell’Ati che si occupava del sito – e il Comune di Terni: per palazzo Spada c’è un esborso a favore della società cooperativa da 94 mila euro.

La contesa

In sostanza Alis ha fatto arrivare in Comune due fatture da 124.338 euro per le attività di aprile e maggio 2018. La vicenda si è chiusa a livello giudiziario nel 2022 con una sentenza passata in giudicato, risultato? Mercoledì scorso l’Alis ha mandato una proposta al Comune per terminare la partita a livello creditorio dopo una serie di incontri: «Il pagamento della somma di 94.621,65 chiude le pretese reciproche per qualsiasi motivo, obbligo o ragione, anche se sino ad oggi mai dedotte, espressamente rinunciando, sin d’ora, a tutti gli eventuali relativi diritti ed alle correlative azioni», viene specificato. Firma il dirigente e responsabile del procedimento Piero Giorgini.