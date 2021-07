Terni, lite in strada con ‘colpi proibiti’ in viale Turati

Brutto episodio nel pomeriggio di mercoledì in via Filippo Turati, a Terni, nel tratto compreso l’incrocio con Lungonera/via XX Settembre e via Giuseppe Di Vittorio, nei pressi di un bar comunque estraneo all’accaduto. Alcuni soggetti, di sesso maschile e piuttosto giovani, hanno dato vita ad una furiosa lite in mezzo alla strada, ‘condita’ da qualche colpo proibito come schiaffi e pugni. Due gruppetti a bordo di altrettante auto che, dopo il parapiglia, sono ripartiti come se nulla fosse. Sul posto si è portata la polizia di Stato per accertare l’accaduto: spetterà ai diretti interessati, nel caso, sporgere querela. Ignote le ragioni della lite che, per dinamica, si presuppongono legate a questioni di viabilità e, in ogni caso, banali.

