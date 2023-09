Terni: l’Ordine delle professioni infermieristiche accoglie la rinnovata associazione Cives

Venerdì 15 settembre si è riunita la prima assemblea costitutiva dell’associazione provinciale Cives di Terni, alla presenza di alcuni rappresentanti del comitato direttivo nazionale (Marco Ricci vice presidente, Francesca Marfella direttore operativo, Filippo Guarnieri tesoriere, Catia Sulpizio e Samanda Pettinari consiglieri) e alcuni rappresentanti dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Terni (Emanuela Ruffinelli presidente, Isabella Caracciolo presidente della commissione albo infermieri, Federica Fraschini vice presidente, i consiglieri Nicola Ambrosino, Emanuele Orlandi, Carla Sampaolesi, Paolo Sgrigna). La riunione si è svolta presso la ‘sala del camino’ della Usl Umbria 2, in viale Trento.

L’associazione Cives (Coordinamento infermieri volontari emergenze sanitarie) si è costituita nel 1998 per volontà dell’allora Federazione nazionale collegi Ipasvi, ora Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche Fnopi, nella forma di associazione onlus. Già un quarto di secolo per il Cives che ha festeggiato i suoi primi 25 anni. L’associazione, articolata su base provinciale, è composta esclusivamente da infermieri regolarmente iscritti agli Ordini provinciali (Opi) per offrire uno strumento organizzativo volto ad ottimizzare la disponibilità dei professionisti infermieri in caso di intervento nei settori delle maxi emergenze o di catastrofi, in collaborazione con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile (Dnpc), in Italia e all’estero.

«Da sempre il mondo infermieristico, per propria cultura – spiega una nota dell’associazione Cives di Terni – è attento e sensibile al tema della solidarietà e dell’aiuto alle fasce deboli ed alle popolazioni vittime di disastri e calamità». L’associazione a Terni è stata costituita una prima volta il 7 maggio 2011 grazie alla volontà di un gruppo di infermieri impegnati da anni nell’ambito di varie associazioni a carattere regionale e locale, capitanata dall’allora presidente Mirio Camuzzi. Oggi, dopo lo scioglimento avvenuto nel 2018, Cives Terni rinasce e la cittadinanza potrà nuovamente avvalersi del gruppo di professionisti motivati e preparati, coordinati dalla neo presidente Emanuela Roncella.

«L’associazione – prosegue la nota – sarà impegnata anche in eventi di formazione e informazione della cittadinanza per educare sulle corrette modalità di comportamento, gestione e prevenzione delle maxi emergenze. L’attuale composizione del nucleo provinciale vede ad oggi la presenza di venti unità infermieristiche, tutte attualmente operative, ed altre se ne aggiungeranno a breve». Cives Terni è domiciliata, da regolamento, presso l’Opi competente per territorio, a Terni in corso del Popolo 47. Possono aderire tutti gli Infermieri e gli infermieri pediatrici regolarmente iscritti all’Ordine delle professioni infermieristiche. L’adesione a Cives prevede due tipologie associative, quella di socio ordinario, senza incarichi operativi, e quella di socio operativo che prevede la disponibilità ad essere impiegati nelle attività di protezione civile e di emergenza sanitaria secondo le proprie specifiche competenze. Per aderire a CIVES occorre effettuale la registrazione online a questo link.

Qualora un socio, per qualsiasi motivo, cessasse di essere iscritto al proprio Ordine delle professioni infermieristiche, decadrà anche dalla posizione di socio di Cvives. La presidente dell’Opi di Terni, Emanuela Ruffinelli, augura a nome di tutti i componenti dell’Ordine «un grande in bocca al lupo alla rinnovata associazione provinciale e in particolare alla neo eletta presidente Emanuela Roncella».