Malore alla cascata e anziano disperso: doppio intervento Sasu

Doppio intervento del Sasu nel pomeriggio di giovedì a Terni. Il Soccorso alpino e speleologico Umbria si è mosso per un anziano disperso non lontano dal centro città e per un malore alla cascata delle Marmore.

Le ricerche



Poco dopo le 15 il Sasu, su richiesta di carabinieri e vigili del fuoco, si è attivato per la ricerca della persona dispersa: attraverso la geolocalizzazione è stato inviato un sms all’anziano che, con l’apertura del link, è stato individuato e trovato – con i soccorritori anche i militari – in stato confusionale. L’uomo è stato poi affidato alle cure degli operatori sanitari del 118.

Cascata

Un’ora più più tardi il secondo allarme per un malore nel parco della cascata: sul posto è arrivata una squadra del Sasu con l’autoambulanza del 118. Il paziente è stato recuperato con la barella portantina e trasportato lungo il sentiero per la consegna agli operatori sanitari. Infine il viaggio verso l’ospedale di Terni per gli accertamenti.