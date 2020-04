Terni, mascherine e una tv per l’oncologia

600 mascherine FFP2 ed una tv Samsung Lef full hd da 40 pollici: doni più che graditi per la struttura complessa di oncologia dell’azienda ospedaliera di Terni. A mettere a disposizione il materiale è stata Ines Marina Rosa che, attraverso la vendita dei calendari ‘Una poltrona per la vita’, ha raccolto la cifra utile ad effettuare la donazione coordinata da Leonardo Fausti dell’ufficio affari generali. La consegna è avvenuta lunedì mattina alla presenza del primario di oncologia, Sergio Bracarda, e del dottor Damiano Parriani che hanno ringraziato per l’azione solidale in un periodo complicato qual è quello dell’emergenza coronavirus.

