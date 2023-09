Terni, Matteotti: «Cura del quartiere, verde, box e videocamere, che si fa?»

Il quartiere Matteotti e via Mascagni, a borgo Rivo. Sono le due aree attenzionate dal gruppo consiliare del Pd e da Innovare per Terni: doppia interrogazione depositata su questi fronti. Focus su diverse questioni.

2022, AREA CHIOSCO MATTEOTTI: VIA LIBERA, POI LO STOP

Matteotti

In premessa, sul Matteotti, i consiglieri ricordano che «sono anni che con i residenti e gli abitanti del quartiere Matteotti chiediamo al Comune di fare la sua parte per la cura del quartiere, l’installazione della videosorveglianza, la potatura del verde, la riparazione e l’incremento dei giochi nonché la riapertura del box bar presso i giardini David Raggi, ed anche la riapertura del centro sociale del quartiere di proprietà comunale. Nel corso del tempo si sono susseguite petizioni e richieste di intervento, ad iniziare da quella della potatura dei pini poi avvenuta solo grazie ad una intimazione del tribunale; è necessaria anche la possibile installazione di ulteriori arredi ed una pulizia dell’area, nonché la cura delle recinzioni». Da qui l’input per il sindaco e giunta.

Mascagni

Si passa a via Mascagni: «Molti cittadini segnalano da tempo problemi e disagi dovuti agli allagamenti che si verificano ogni volta in caso di piogge o temporali. La strada durante gli eventi piovosi viene invasa parzialmente o totalmente dall’acqua. Occorre una verifica strutturale ed eventualmente un rafforzamento della rete fognaria oltre che della pulizia dei tombini e delle conduttura». La richiesta in questo caso è di «programmare interventi per il prossimo futuro affinché possa essere garantita alla zona una sicurezza della viabilità in caso di pioggia, attraverso la pulizia di tombini e condutture e una verifica strutturale con eventuali interventi anche di rafforzamento sulla rete fognaria».