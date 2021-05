Terni, migliaia di api ‘in bici’: scatta intervento

Curioso intervento dei vigili del fuoco di Terni nel tardo pomeriggio di sabato in via Montegrappa, incrocio con via Vodice, dove uno sciame composto da migliaia di api si è posato su una bicicletta lasciata lungo la strada. Gli uomini del 115 hanno delimitato lo spazio, mettendolo in sicurezza, in attesa dell’intervento di un apicoltore per il recupero degli insetti dalla loro temporanea ‘casa’. Le api, nello sciamare, possono infatti posarsi per un tempo compreso fra qualche ora e alcuni giorni, in attesa che le ‘esploratrici’ perlustrino la zona alla ricerca di un posto – migliore di una bicicletta – dove costruire la propria casa.

