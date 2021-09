Terni, morsi al bodyguard: non potrà più andare in centro

Non potrà più accedere alle urbane del centro di Terni la 28enne italiana – di origini colombiane – che ha dato in escandescenze colpendo a calci e morsi un addetto alla sicurezza di un locale in via Lanzi. Si tratta di uno dei tre Dacur firmati dal questore Bruno Failla: la durata è annuale.

I provvedimenti

I Dacur – divieto di accesso alle aree urbane – sono scattati in seguito ai controlli del weekend dal 17 al 19 settembre da parte della divisione anticrimine della questura. Gli altri due riguardano una coppia di giovani ternani che avevano tentato di fuggire ad un controllo dei carabinieri. «Le vie del centro storico cittadino, le cosiddette vie della movida, sono da oggi – specifica la questura – per loro off limits. I tre vi potranno soltanto transitare, ma in caso dovessero intrattenersi o sostare, rischiano una multa da 8 mila fino a 20 mila euro e la reclusione da 6 mesi a 2 anni».