Terni, nuovo mini tour per i Prisoners of Dreams

Rock a tutta birra a Sferracavallo di Orvieto, Birre e Borghi ad Acquasparta, la Notte Bianca a Ferentillo e il Tabard Inn Pub di Narni. Sono i quattro luoghi che, da luglio ad inizio settembre, vedranno protagonisti i ‘Prisoners of Dreams’, il gruppo ternano attivo dal 2010 come unica tribute band agli Iron Maiden sul territorio umbro. «Siamo lieti di annunciarvi le nostre date estive per celebrare i 40 anni dalla pubblicazione dell’album ‘Piece of Mind’. Dopo aver suonato dal vivo per intero gli album ‘The number of the Beast’ e ‘Seventh Son of a Seventh Son’, avremo l’onore e l’onere di ripetere questa esperienza», sottolineano nel lanciare l’evento denominato ‘40 Pieces of Mind’.

