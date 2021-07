Terni-Orte, incidente con mezzo pesante coinvolto: un ferito

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di sabato lungo il raccordo Terni-Orte, all’altezza di Montoro in un tratto dove è attivo il doppio senso di marcia su unica carreggiata. L’impatto autonomo – come informa Anas – ha coinvolto un mezzo pesante al chilometro 24 con una persona rimasta ferita: il traffico è rimasto bloccato in via temporanea in entrambe le direzioni per diversi minuti prima della rimozion del mezzo incidentato. Sul posto anche gli operatori sanitari del 118 e le forze dell’ordine. La situazione si è sbloccata alle 20.50 circa.

