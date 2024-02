Terni, viale VIII Marzo: «Solo oscenità». Mi Rifiuto in azione. Con appello al Comune

«Tutto quello che abbiamo tirato fuori, soprattutto dietro il guardrail che delimita un lato del parcheggio, è solo oscenità: sedie, ruote, attrezzature in ferro non ben identificabili, anche vestiti vari, tanta plastica e una quantità assurda di bottiglie di vetro. Poiché già in un recente passato eravamo qui intervenuti, chiediamo al Comune di Terni di prendere delle misure adeguate all’importanza del luogo, onde evitare il continuo ripetersi di questi scempi». A scriverlo sono i volontari di Mi Rifiuto, intervenuti – non la prima volta – nel parcheggio lungo viale VIII Marzo, a pochi metri dall’azienda ospedaliera Santa Maria. Occasione di ‘battesimo’ per alcuni nuovi protagonisti ed il ritorno di altri che ultimamente non erano riusciti a partecipare. «Ringraziamo Asm Terni SpA per la solerzia ancora una volta dimostrata. Chiediamo ai cittadini una maggiore attenzione a tutto il territorio, in particolare a questo luogo. Un ringraziamento a tutti i partecipanti a questo intervento così impegnativo ed importante».

