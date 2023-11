Terni: per il 7° anniversario ‘Pinsa Loca’ si regala un nuovo look

LE FOTO

Pubbliredazionale

Restyling e ripartenza: Pinsa Loca, noto locale di piazza San Giovanni Decollato 3/4 a Terni, riprende la propria attività dopo circa 20 giorni di ‘stop’. Giovedì 23 novembre, dalle ore 19.30, riaprirà i battenti con il titolare, Claudio Ferrari, pronto ad accogliere nuovamente l’affezionata clientela. «Le ultime settimane – spiega – sono state di lavoro. Per il nostro settimo anniversario abbiamo pensato di dare un tocco di ‘freschezza’ al locale, con tinteggiature, nuove luci, un nuovo logo e un sito web rinnovato. Anche l’impaginazione del menù è cambiata e siamo convinti che i clienti apprezzeranno. Noi ce la mettiamo tutta e siamo pronti per tornare in pista».