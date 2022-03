Terni, Sii e Asm in azione per perdita condotta

Rilevante intervento nella mattinata di martedì per Sii e Asm. Come spiegato dalla prima c’è stato un lavoro per la «sostituzione di una valvola sull’adduttrice che collega il serbatoio di Pentima a quello di Borgo Rivo. I tecnici sono intervenuti in seguito al rilevamento di una consistente perdita sulla condotta adduttrice in questione. La zona coinvolta dalla mancanza d’acqua, grazie alle manovre d’esercizio effettuate sulla rete dal personale Asm, è stata ridotta al minimo possibile. Infatti, le condotte di Toano, Gioio, San Bartolomeo, Castagna e Romita, pur essendo alimentate dalla tubazione interessata dal disservizio, non hanno avuto carenza d’acqua. Tutti gli utenti interessati – conclude il Sii – dal disservizio sono stati prontamente avvisati tramite una comunicazione a mezzo di volantino della Sii. Il regolare approvvigionamento idrico è tornato intorno alle 12.30, prima del tempo previsto, riportato sulla comunicazione».

