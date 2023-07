Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e delle forze dell’ordine, nella notte fra sabato e domenica, in via Oberdan a Terni. L’azione si è resa necessaria – la chiamata è scattata intorno alle ore 1.30 – per un pesante ramo staccatosi da uno degli alberi al centro della strada e piombato sulla carreggiata. Nell’accaduto, nessuno – fortunatamente – è rimasto coinvolto o ferito. Ma il rischio corso è stato concreto.

