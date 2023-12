Terni: ‘piazza’ merce falsa nel parcheggio di una palestra. Denunciato 49enne

Un 49enne di Napoli, grazie alla segnalazione di un cittadino, è stato denunciato per truffa e ricettazione dagli agenti della squadra Volante della questura di Terni. Martedì mattina l’uomo ha tentato di vendere al cittadino, dopo averlo intercettato nel parcheggio di una palestra di via Aleardi, alcuni prodotti di elettronica e bigiotteria a prezzi molto vantaggiosi. A seguito della segnalazione, la Volante si è portata in zona ed ha individuato il soggetto a bordo della propria auto – una Mercedes classe B di colore bianco – e lo ha controllato. Subito sono emersi numerosi precedenti per truffa, ricettazione, reati contro il patrimonio e falso. Nell’autovettura gli agenti hanno trovato numerose confezioni di materiale elettronico di una famosa marca, oltre a vari oggetti di bigiotteria ed elettrodomestici. Tutto il materiale è stato sequestrato e portato in un negozio specializzato per verificarne l’autenticità; l’addetto alle vendite, come sospettato dai poliziotti, ha confermato che si trattava di merce contraffatta. Per questo il 49enne è stato denunciato per ricettazione e vendita di prodotti falsi ed è stato allontanato da Terni con foglio di via per tre anni, provvedimento emesso dal questore Failla.

Condividi questo articolo su