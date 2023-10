Terni, Piediluco resta di nuovo senza edicola

di S.F.

Piediluco di nuovo senza edicola. Non ha sortito gli effetti sperati l’apertura di inizio anno con nuova gestione: lunedì 30 ottobre è stata depositata la cessazione dell’attività lungo via Noceta, a pochi passi dall’ex scuola. Già nel novembre 2022 c’era stato il medesimo passaggio, dopodiché la riapertura per tentare di far rimanere attivo il servizio per i residenti della frazione ternana. Di certo – numerosi gli stop anche in città e dintorni – non è un periodo storico favorevole per le edicole.

