Terni: pino precipita in via Buonarroti. A due passi dalla scuola

Tragedia sfiorata venerdì mattina – intorno alle ore 9.20 – in via Michelangelo Buonarroti, a Terni, a due passi dalla scuola elementare ‘Battisti’. Un pino è infatti precipitato sulla sede stradale, danneggiando tre autovetture in sosta e probabilmente anche la linea elettrica sottostante il marciapiede. Non risultano persone coinvolte nell’accaduto ma il rischio corso è stato serio, visto che la zona è densamente abitata e, come detto, la scuola si trova a non più di trenta metri dal punto della caduta. Fortuna ha voluto che in quel momento non passasse nessuno – auto né pedoni – ma la situazione, legata anche al maltempo di questo giorni, non può far stare sereni. «Se fosse successo un’ora prima, quando tanti genitori portano a scuola i propri figli – osserva un residente -, forse ci saremmo trovati a commentare un dramma». Così non è stato e sul posto, per gestire la situazione, si sono portati i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, gli agenti della polizia Locale e gli operatori di Asm. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza che si protrarranno per qualche ora. Nei mesi scorsi i pini presenti sulle vicine via Borsi e via di Porta Sant’Angelo erano stati abbattuti per ragioni di sicurezza e su decisione del Comune di Terni. In via Buonarroti, già interessata da altre cadute di piante in passato, non c’erano stati interventi. A questo punto, pur con un’amministrazione ‘in sospeso’ a causa delle elezioni, una decisione dovrà essere valutata e quindi assunta.

LE FOTO