Terni: ‘pit stop’ per il Met Bistrot. «Estate senza di noi ma torneremo rinnovati»

Ultimo giorno di lavoro, mercoledì 19 luglio, per il Met Bistrot di piazza Tacito. Ad annunciarlo è il titolare Andrea Barbaccia che annuncia: «Questa estate resteremo chiusi al pubblico ma continueremo a lavorare per rinnovare il locale e la sua immagine».

«Arrivederci»

«Abbiamo appena compiuto i 15 anni di vita – spiega Barbaccia – e, per un locale importante come il nostro, è arrivato il momento di voltare pagina. Mercoledì 19 luglio vi saluteremo con un bel brindisi all’estate. Un’estate durante la quale resteremo chiusi al pubblico, ma continueremo a lavorare per ripresentarci a tutti voi con una nuova offerta, un nuovo volto, ma sempre con la nostra stessa anima. Agli amici, agli affezionati clienti diamo appuntamento dopo l’estate, che per noi sarà una stagione di costruzione. Potrete seguire tutti i passi di questi sviluppi attraverso i nostri canali social. Il Met sarà di nuovo la finestra sul mondo del food & drinks di tendenza, un punto di riferimento per chi cerca qualità e convivialità».