Terni: prima ‘candelina’ per la nuova gestione di un’attività storica. «Guardiamo al futuro»

Un negozio storico, giunto al 50esimo anno di età, e che da un anno a questa parte ha cambiato gestione e quindi proprietà. Parliamo della Libreria Nuova del Liceo, in largo Filippo Micheli 15 a Terni, punto di riferimento per tante generazioni di ternani. Un tempo soprattutto per i testi scolastici, oggi per molto altro. A parlare è una delle due titolari, Ecem Okunakol. «La volontà di rilevare la Nuova Libreria del Liceo – racconta – è nata nel segno dell’amicizia. Io e la mia socia, Lorita Poli, lavoravamo insieme e ci siamo dette: perché non iniziare questa avventura? Il negozio era in vendita e ad inizio 2023 ne abbiamo preso la gestione, ora la proprietà».

La riflessione

Una riflessione, prima di parlare dell’attività, Ecem la riserva a largo Filippo Micheli e zone limitrofe: «Abbiamo visto che fra Natale e San Valentino il centro ha ospitato luci, colori, eventi belli e coinvolgenti, in spazi che però sono stati più o meno sempre gli stessi. Se ci fosse un po’ di attenzione in più anche verso la zona dove siamo, a beneficio ovviamente non solo nostro ma di tutto il quartiere, sarebbe ottimo».

Al passo con i tempi

Oggi la Libreria Nuova del Liceo, un tempo nota soprattutto per i libri dalle elementari alle superiori, ha fatto un po’ il salto di qualità, come impongono anche i tempi: «Ai testi scolastici ed ai libri abbiamo affiancato, oltre alla cancelleria, un vasto assortimento di materiali per la scuola, articoli da regalo, oggettistica, giochi creativi ed educativi per bambini e offriamo servizio di stampa e fotocopie. Organizziamo laboratori creativi per bambini dai 3 ai 10 anni e ci stiamo aggiornando per creare allestimenti per feste e compleanni. Insomma, cerchiamo di ‘stare sul pezzo’, d’altronde una libreria non è più solo il luogo dove si acquistano testi, ma molto di più».