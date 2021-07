Terni, prima infanzia e servizi sussidiari: gara ad Actl/Helios

Via libera al raggruppamento temporaneo d’imprese – tutto ternano – composto dalla capofila Actl e dalla cooperativa Helios per l’affidamento dei servizi sussidiari e complementari all’attività didattica dei nidi, delle scuole d’infanzia e dei laboratori scolastici/extrascolastici del Comune di Terni. C’è l’aggiudicazione per l’appalto valido dal 1° settembre 2021 al 31 luglio del 2022: il valore a base d’asta era fissato in poco più di 555 mila euro.

I VERBALI E LA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Battuta concorrenza campana

La gara si è svolta sulla piattaforma Mepa e ha visto la partecipazione di un unico concorrente per l’Rti ternana, vale a dire la campana Eco società cooperativa onlus di Scafati: la prima ha avuto un riscontro migliore sia dal punto di vista tecnico-qualitativo (69,163 su 70 contro 53,823) che per il ribasso offerto, pari al 8,4% (contro il 2,5%) per un importo di 508 mila 736 euro. «Un risultato importante che in sé sottolinea la qualità delle nostre progettualità. Un plauso va quindi al nostro ufficio progettazione, e il nostro forte radicamento sul territorio ternano», sottolinea il presidente dell’Actl Sandro Corsi.