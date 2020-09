Terni, pugno in faccia alla barista e danni al locale: arrestato

Lunedì, intorno all’ora dell’aperitivo serale, si è presentato al bar MyCoffee di via del Centenario – a borgo Rivo, Terni – in evidente stato di alterazione, probabilmente alcolica. E ne ha combinate di tutti i colori, tanto da essere arrestato dai carabinieri del comando stazione di Terni coordinati dal luogotenente Piero Pacetti. Protagonista della vicenda è un 27enne ternano.

Delirio e violenza al bar

Il giovane è entrato una prima volta nel locale e, tanto per chiarire subito quali fossero le sue intenzioni, ha spaccato diverse bottiglie e rovesciato tavoli e sedie. Poi si è allontanato, ma per pochi istanti. Quando è tornato, le cose sono andate ancora peggio. Oltre a prendere a calci e pugni la porta di ingressi, gli arredi e la porta d’ingresso, ha sferrato un violento pugno al volto della giovane barista presente e che ha riportato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni, oltre ad uno spavento che è facile immaginare. I carabinieri della Compagnia di Terni, giunti subito sul posto, hanno avuto il loro bel da fare con il soggetto che, oltre a minacciarli, li ha pure colpiti ma è stato prontamente bloccato e reso inoffensivo. Dulcis in fundo, altre minacce e offese alla povera barista.

L’arresto e la convalida

Alla fine il 27enne è stato condotto in caserma e arrestato in flagrante per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento e minacce. Mercoledì il giudice del tribunale di Terni Biancamaria Bertan, accogliendo in aula le richieste del pm Stefano Cerquetti, ha convalidato l’arresto e applicato nei confronti del giovane – difeso dall’avvocato Alessio Pressi – la misura dell’obbligo di firma. Udienza di merito a fine ottobre.