Terni: pulizie lungo il corso del fiume Nera. Mattinata ‘civica’ con Mi Rifiuto, ApT e CAI

Gruppo civico ‘Mi Rifiuto’, Amatori Podistica Terni e CAI di Terni in campo, sabato mattina, lungo il percorso urbano del fiume Nera – con partenza dal ponte di Santa Maria Maddalena – per ripulire le sponde del corso d’acqua caro ai ternani. E il risultato è stato importante – e da un lato abbastanza preoccupante – vista la quantità di rifiuti presenti e raccolti. Così il responsabile di Mi Rifiuto, Domenico Ceccobelli, in un post pubblicato su Facebook: «Il fiume Nera: percorrerlo alla sua destra in un tratto di inaudita bellezza tra pioppi centenari, vegetazione lussureggiante, anse del fiume che lambiscono massi secolari pieni di muschi e licheni, edere rampicanti, felci elegantissime. Poi ciclamini e viole selvatiche, in un silenzio accompagnato dallo scorrere delle acque limpide e cristalline del fiume. Tutto questo vicino alla nostra città. Un ambiente apparentemente incontaminato: purtroppo non proprio. Oggi, con il nostro contributo insieme a quello di tanti altri cittadini desiderosi del ‘bello’, abbiamo liberato dalla bruttezza questi luoghi meravigliosi ridando dignità e ricreando un po’ di magia. Grazie a tutti coloro che hanno dedicato parte del loro tempo a questo evento – conclude Ceccobelli -, un grazie particolare a Samuele Marroni, che ha scoperto questo luogo circa 10 anni fa per merito della scuola liceo Artistico e che ha sollecitato l’intervento, e ancora un grazie ad Asm per la solerzia nel portare via la nefanda raccolta».

LE FOTO