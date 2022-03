Terni: quattro incontri dedicati ai neo genitori

Un percorso dedicato ai genitori e che va dal post nascita al primo anno del bambino: si chiama ‘Sos neo genitori’ ed è organizzato dall’associazione ‘Iro Iro’ di Terni, con sede in via Battisti 179. Fra gli obiettivi, la promozione della salute e del benessere dei neo genitori, creando le basi per una relazione ‘sufficientemente buona’ con il bambino.‍‍ Il tutto in uno spazio di confronto per affrontare e condividere le insicurezze quotidiane sulla gestione del bambino, dare un senso alle paure che fanno sentire impreparati e sviluppare risorse e consapevolezze sul nuovo ruolo genitoriale.

I contenuti

‘Sos neo genotori’ verrà seguito dalla dottoressa Barbara Nuzzolo (psicologa clinica e psicologa perinatale) e dalla dottoressa Sara Martinelli (pedagogista e psicomotricista funzionale). Gli incontri – quattro – si terranno il 12 marzo (fantasie, speranze e paure di un neo genitore), il 19 marzo (la relazione e il gioco con il bambino) il 26 marzo (il bambino della mente ed il bambino tra le braccia) e il 2 aprile (la fatica di essere in tre!‍). Il corso ha un costo di 120 euro comprensivo di tessera associativa. Per info e iscrizioni: [email protected] – 331.4754284.