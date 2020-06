Terni ricorda l’agente eroe Roberto Antiochia

Il compleanno di un giovane ternano che ha sacrificato la propria vita in nome della legalità, è l’appuntamento fissato per le ore 10 di lunedì 8 giugno presso la questura di Terni. Il questore, i funzionari e il personale tutto, alla presenza delle autorità cittadine, ricorderanno Roberto Antiochia, ternano e poliziotto, barbaramente ucciso nell’adempimento del proprio dovere, il 6 agosto 1985 a Palermo, in un agguato di mafia in cui fu assassinato anche il suo dirigente Ninni Cassarà. Nella circostanza sarà presentato in anteprima il docufilm dal titolo: ‘Roberto Antiochia la vita di un giovane ternano per la legalità’.

Condividi questo articolo su