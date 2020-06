Terni, riecco i ladri: furto in casa in via Botticelli

Fine del lockdown anche per i topi d’appartamento, le cui ‘attività’ – di cui non si sentiva davvero la mancanza – erano state fortemente ridimensionate dalle misure anti Covid più stringenti adottate nel corso della ‘fase uno’ dell’emergenza. I ladri si sono fatti vivi nel pomeriggio di giovedì in un appartamento posto al quarto piano di un palazzo di via Botticelli, nel centro di Terni. Dopo aver forzato la porta, hanno rovistato un po’ ovunque portandosi via monili ed ori per un valore approssimativamente stimato in 2 mila euro. Ad accorgersi dell’accaduto, i proprietari dell’abitazione che hanno avvertito le forze dell’ordine. Il sopralluogo è stato svolto dai carabinieri della Compagnia di Terni che ora indagano sull’accaduto con il non semplice obiettivo di dare un nome ed un volto ai responsabili.

