Terni, ambulacro anfiteatro: appalto alla Cricchi di Roma

di S.F.

Anfiteatro ‘Fausto’ di Terni, ulteriori lavori in vista al di là del restauro/risanamento conservativo delle superfici murari. Il funzionario tecnico Federico Nannurelli ha firmato la proposta di aggiudicazione di un altro appalto legato all’antica struttura: c’è il via libera per la rifunzionalizzazione di parte dell’ambulacro e l’intervento di efficientamento energetico alla Cricchi srl di Roma, una delle quattro società che ha risposto all’invito del Comune; il semaforo verde è giunto con un ribasso del 12,71%, di poco superiore rispetto a Ciorba srl (11,69%, è l’azienda viterbese che si occuperà dell’altro lavoro). Si tratta di un’operazione da quadro economico complessivo pari a 211 mila euro ed un totale opere da 152 mila. I fondi arrivano dal Por Fesr 2014-2020. Firmano anche Silvia Tombesi e Luana Bonaccini.