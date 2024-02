Terni: Rita Pileri al vertice dell’Azione Cattolica diocesana

Rita Pileri, 58 anni, è la nuova presidente dell’Azione Cattolica della diocesi di Terni, Narni e Amelia: succede a Luca Diotallevi. È stata nominata dal vescovo, monsignor Francesco Antonio Soddu, dopo la riunione del nuovo consiglio di AC Terni, eletto nell’assemblea di domenica 28 gennaio. Sposata con Stefano Sereni, Rita Pileri ha due figli: Tommaso e Marta. Diplomata all’istituto magistrale di Terni, è segretaria e consulente previdenziale in un’associazione di agenti di commercio. Cresciuta nell’Azione Cattolica dei Ragazzi con don Maurizio Cuccato, ha frequentato il gruppo giovani della parrocchia del duomo dove ha svolto il servizio educativo come animatrice di un gruppo di ragazzi dell’ACR. Ha frequentato i campi scuola regionali di formazione per educatori ACR ed in seguito è stata educatrice sia dei ragazzi che dei giovanissimi di Azione Cattolica. Con il marito Stefano ha collaborato alla pastorale familiare della diocesi, organizzando per diversi anni l’appuntamento ‘Disegni di affettività’ che, grazie alla collaborazione con l’Azione Cattolica italiana nel 2006, in occasione della presentazione del nuovo rito del matrimonio in preparazione del convegno ecclesiale di Verona, è diventato un appuntamento nazionale per le coppie di fidanzati e formatori che ne accompagnano il cammino. Dal 2011 al 2017 Rita e Stefano sono stati inseriti nel consiglio nazionale di Azione Cattolica quali responsabili dell’area ‘famiglia e vita’. Nell’Azione Cattolica della diocesi di Terni, Narni e Amelia, Rita Pileri è stata consigliere diocesano per il settore adulti dal 2011 al 2017 e vice presidente diocesano del settore adulti dal 2017 al 2024.

Condividi questo articolo su