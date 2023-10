È entrata al Cospea Village di Terni e ha rubato articoli d’abbigliamento per circa 300 euro di valore. Protagonista del furto una 28enne, denunciata in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Collescipoli: per i militari è stato semplice individuare la responsabile grazie all’impianto di videosorveglianza dell’esercizio commerciale.

Condividi questo articolo su