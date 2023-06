Terni, ruba calice da messa, incensatore e accessori in chiesa. Denunciato 29enne

Un calice da messa, contenitori in metallo, incensatore ed altri accessori sacri per i servizi liturgici. Il materiale è stato rubato da un 29enne ternano – già noto alle forze dell’ordine in quanto tossicodipendente e con precedenti di polizia – nella chiesa di San Pasquale a Larviano: il giovane è stato denunciato grazie all’intervento del capo di Gabinetto della questura di Terni (in quel momento libero dal servizio) Giuseppe Taschetti che, insospettitosi, ha allertato la squadra Volante.

Bloccato

L’uomo è stato notato mentre usciva da un compro oro con una busta di plastica e il capo di Gabinetto lo ha fermato. Il 29enne a stretto giro ha ammesso agli agenti di aver rubato il materiale in chiesa e che era entrato nel negozio per chiedere delucidazioni sulla vendita. Tentativo a vuoto e denuncia per furto pluriaggravato. La refurtiva è stata restituita al parroco.