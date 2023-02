Terni, S.M Maddalena: successo per il torneo di ‘lancio dei rifiuti’

A Terni nella zona di Santa Maria Maddalena – da qualche mese, almeno tre quelli passati dalla prima segnalazione – è in corso un campionato sportivo molto particolare: quello del lancio del sacchetto di rifiuti. Chi passa accanto all’area del cantieredi via Urbinati, può ammirare le migliori prestazioni, con sacchetti ricolmi di immondizia, finiti sui rami degli alberi ed altri in giro per la ‘boscaglia’.

Lo spettacolo – tornando seri – è davvero avvilente, e a lamentarsi di tanta inciviltà – e non solo – è un cittadino residente in zona. «Sono diverse le questioni aperte – spiega -. Intanto la maleducazione di chi compie gesti del genere, mi chiedo: sono persone che non hanno le mastelle e che non dispongono del servizio di ritiro dei rifiuti perché residenti ‘in nero’ in alcune abitazioni? Poi c’è l’aspetto delle segnalazioni e, se dopo tutto questo tempo mi trovo costretto a rivolgermi ad una testata giornalistica, qualche problema c’è».

Il residente spiega infatti di essersi rivolto «al Comune di Terni e quindi ad Asm per far rimuovere tale scempio. La risposta che ottenuto da quest’ultima è ‘non possiamo accedere al cantiere’. Al di là che in alcuni punti basta allungare un braccio per raggiungere i sacchetti, credo che in tutto questo tempo si sarebbe potuta trovare una soluzione, oltre a ragionare su come e quanto aumentare la Taric. Invece no, i rifiuti stanno lì, la situazione resta schifosa e nessuno se ne fa carico: la palla è tornata a noi cittadini».