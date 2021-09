Terni, Sara Mazzorana tricolore nella marathon mtb

Nuova maglia tricolore per la 26enne biker ternana Sara Mazzorana, protagonista nel weekend nella Marathon Bike di Casatenovo (Lecco). L’atleta in forza al Team Bike Therapy si è imposta nella sua categoria chiudendo con il tempo di 4 ore, 9 minuti e 33 secondi (media 19,234 km/h) gli 80 chilometri con 2.300 metri di dislivello. Niente da fare per Federica Sesenna del Lugagnano Off Road e Michela Nava, distanziate di decine di minuti: è lei a terminare tra le prime atlete master e 1° assoluta di categoria Ews. In classifica generale la Mazzorana ha tagliato il traguardo con il 167° crono assoluto sui 442 partecipanti.

